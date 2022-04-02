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Beyaz Saray sözcüsü, televizyon sunucusu olacak

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ABD yönetiminin öne çıkan isimlerinden Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki’nin haber kanalı MSNBC’de sunucu ve analist olarak görev almak üzere Beyaz Saray’dan istifa etmeye hazırlandığı bildirildi.
Beyaz Saray sözcüsü, televizyon sunucusu olacak

Beyaz Saray basın sözcüsü Jen Psaki'nin bir haber kanalına transfer olmak için istifa etmeyi planladığı ortaya çıktı.

Axios sitesinin haberine göre Psaki, MSNBC'yle anlaşmak üzere ve gelecek ay Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Psaki'nin istifa kararı, kasımda ABD'de düzenlenecek ara seçim öncesinde Joe Biden yönetiminde yaprak dökümü yaşandığı iddialarını güçlendirdi. Beyaz Saray'ın üst düzey iletişim direktörlerinden Mariel Saez de kısa bir süre önce görevden ayrılmıştı.

43 yaşındaki Psaki, günlük basın toplantılarıyla Biden yönetiminin en medyatik isimleri arasında yer alıyor. Psaki'nin MSNBC'de sunucu ve analist olarak görev alması bekleniyor.

Kasımda düzenlenecek ara seçimde Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu kaybedebileceği belirtiliyor.

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