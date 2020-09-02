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Beyaz Saray Sözcüsünün anıları: Kim Jong-un bana göz kırptı, Trump ''Sana asıldı, K. Kore'ye git ülken için kendini feda et'' dedi

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Beyaz Saray Sözcüsünün anıları: Kim Jong-un bana göz kırptı, Trump ''Sana asıldı, K. Kore'ye git ülken için kendini feda et'' dedi
Beyaz Saray Sözcüsünün anıları: Kim Jong-un bana göz kırptı, Trump ''Sana asıldı, K. Kore'ye git ülken için kendini feda et'' dedi

Gelecek hafta piyasaya çıkacak anı kitabında Trump-Kim zirvesine yer ayıran eski Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Kuzey Kore liderinin kendisine baş sallayıp göz kırpması üzerine ABD Başkanı'nın "Kesinlikle sana asıldı" diyerek kendisini feda edip Kuzey Kore'ye yerleşmesi gerektiğine dair espriler yaptığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Temmuz 2017-Temmuz 2019 arasında Beyaz Saray Sözcüsü olan Sarah Sanders'ın gelecek hafta piyasaya çıkacak 'Speaking for Myself' (Kendim için konuşmak) isimli anı kitabından alıntılar basına yansıdı.

The Guardian'ın alıntı yaptığı kitapta, Sanders, Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2018'deki Singapur zirvesinden de söz ediyor.

Toplantı masasında Kuzey Kore liderinin kendisine baş sallayıp göz kırptığını yazan kadın sözcü, daha sonra limuzinde olayı anlattığında Trump'ın "Kim Jong-un sana asıldı. Bunu yaptı. Kesinlikle sana asıldı" diyerek 'Trump yönetimi için kendisini feda edip Kuzey Kore'ye yerleşmesi gerektiğine' dair espriler yaptığını aktardı.

'Bana baktığını fark ettim, doğrudan göz teması kurduk'

Sanders, 'Singapur zirvesinin iki liderin danışmanları eşliğinde katıldığı oturumunda, Trump'ın verdiği naneli sakızı Kim'in gönülsüzce alması üzerine Trump'ın zehirli olmadığını göstermek amacıyla sakızı balon yapıp patlattığını, ardından iki liderin spor hakkında konuşmaya başladığını, söz kadın futboluna gelince başını kaldırdığını, bu sırada Kim'in kendisine baktığını fark ettiğini' anlatarak şöyle devam etti:

"Doğrudan göz teması kurduk, Kim bana başını salladı ve göz kırpar gözüktü. Afalladım. Hemen başımı aşağı eğip not almaya devam ettim."

"Tek düşünebildiğim, 'Az önce ne oldu? Herhalde Kim Jong Un demin beni gözüne kestirmedi!?'"

'Kocan ve çocukların seni özleyecek, ama'

Daha sonra başkanlık limuzininde olayı anlattığında, Trump'ın "Kim Jong-un sana asıldı. Bunu yaptı. Kesinlikle sana asıldı" dediğini, kendisinin "Efendim, lütfen durun" diye itiraz ettiğini aktaran Sanders, ABD Başkanı'nın şöyle devam ettiğini belirtti:

"Sarah, mesele halloldu. Kuzey Kore'ye giderek ekip için kendini feda edeceksin! Kocan ve çocukların seni özleyecek, ama ülken nezdinde bir kahraman olacaksın!" 

Önde gelen bir Cumhuriyetçi aileden gelen ve Arkansas Valisi seçilmeye oynayan Sanders, bu sözlerin ardından Trump ile o dönemdeki Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin 'uluyarak kahkaha attığını' yazdı.

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