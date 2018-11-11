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Beyaz Saray: Trump-Erdoğan görüşmesinde Kaşıkçı cinayeti ele alındı

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ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam Paris'te düzenlenen akşam yemeğinde yaptıkları görüşmede, İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı ele aldıkları belirtildi.
Beyaz Saray: Trump-Erdoğan görüşmesinde Kaşıkçı cinayeti ele alındı

Beyaz Saray yetkilileri, Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cinayete nasıl tepki verileceğini ele aldıklarını söyledi.

Görüşmenin, 1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren ateşkes anlaşmasının 100. yıldönümünde Paris'te yapılacak törenler için kentte buluşan dünya liderleri onuruna verilen akşam yemeğinde yapıldığı kaydedildi.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'a muhalif tutumuyla bilinen Kaşıkçı, Riyad'tan gönderilen bir ekip tarafından Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Suudi makamları, cinayetin planlı olduğunu kabul ederken, Kaşıkçı'nın cesedi henüz bulunamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün cinayetin tapelerinin ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere hükümetlerine verildiğini söylemiş ve cinayet emrinin Suudi yönetiminin "en üst düzeylerinden" verildiğini kaydetmişti.

Trump ise geçen hafta yaptığı açıklamada, bu hafta itibariyle "çok daha kuvvetli bir görüşe" sahip olacağını belirtmiş ve sorumlunun kim olduğunu belirlemek için Kongre, Türkiye ve Suudi Arabistan'la birlikte çalıştıklarını belirtmişti.

Kaşıkçı, evlilik için gereken bir belgeyi almak üzere 2 Ekim günü gittiği İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldü. Türkiye, bunun planlı bir cinayet olduğunu savunurken, Suudi Arabistan ise Kaşıkçı'nın geri dönmeye ikna konuşması sırasında yaşanan bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini söylüyor.

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