Beyaz Saray ve Pentagon'dan İsrail açıklaması

İsrail'in Filistin'e saldırıları sonrasında ABD'den açıklamalar peş peşe geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, durumdan endişeli olduklarını söylerken, Pentagon, İsrail'e yapılan roket saldırısını kınadı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın hafta sonu İsrailli mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan Psaki, "Sullivan, Filistinli ailelerin evlerinden muhtemel tahliyeleri hakkındaki endişelerini bir kez daha dile getirdi. İkili ayrıca, Gazze'den İsrail'e füze atılmasının kabul edilemeyeceği ve bunun kınanması gerektiği konusunda mutabık kaldı." görüşünü paylaştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Hamas tarafından İsrail'e düzenlenen roket saldırılarına ilişkin açıklamada bulunarak saldırıları kınadı.

Kirby, "İsrail'in roket saldırılarına karşı kendini savunma hakkı var ve desteğe hazırız" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "İsrail'in Kudüs'te silahsız Filistinlilere karşı aşırı güç kullanmasından endişeli misiniz? sorusuna ise Kirby şu yanıtı verdi:

"Bu sorunun İsrail'e sorulmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Açıkçası masumların öldürüldüğünü görmek istemiyoruz. Kimse şu şiddet seviyesini görmek istemiyor ancak (daha önce) verdiğim yanıtta da söylediğim gibi bu roket saldırıları kabul edilemez. İsrail kendini savunma hakkına sahip."

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI: GERGİNLİK AZALTILMALI

Washington'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen Sefadi ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kudüs'te yaşanan gerilim ve Gazze Şeridi'ndeki bombardımana değindi.

Hem İsrail hem de Filistinlilere gerginliği azaltma yönünde çağrıda bulunan Blinken, Hamas'a da roket saldırılarına 'derhal son verme' çağrısı yaptı.

Blinken, "Tüm tarafların gerilimi azaltmak, tansiyonu düşürmek ve durumu yatıştırmak için pratik adımlar atması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD´Lİ KONGRE ÜYESİ: NETANYAHU´NUN IRKÇI AJANDASI DEVAM EDİYOR

ABD'de Filistin asıllı Kongre üyesi Demokrat Rashida Tlaib, Washington DC merkezli Orta Doğu Enstitüsü'nün, İsrail'in 1948'de Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesinin yıl dönümü öncesinde düzenlediği panelde konuştu.

Büyük Felaket anlamına gelen Filistin Nekbesinin tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tlaib, 1948'de 750 binden fazla Filistinlinin evlerinden ve topraklarından edildiğini ifade etti.

Tlaib, "Konuştuğumuz şu anda bile Filistin Nekbesi devam ediyor. Filistinlilerin Kudüs'te evlerinden edildiğine şahit olduğumuz şu anda mevcut İsrail lideri Netanyahu'nun ırkçı ve şiddet yanlısı ajandası devam ediyor." diye konuştu.