Beyaz Saray ve petrol şirketleri arasındaki gerilim büyüyor

ABD'li petrol şirketlerinin dev kârlar açıklamaya devam etmesi Beyaz Saray'ı kızdırdı. ABD Başkanı Biden petrol şirketlerinin yüksek kârlarından rahatsız olduğunu belirterek ek vergiler getirilmesi çağrısında bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sıkılaşan petrol piyasasından ve artan fiyatlardan yararlanan şirketler bu yılın üçüncü çeyreğinde de kârlarını artırmaya devam etti. Artan fiyatlar, yüksek kârların sınırlanmamasının da etkisiyle enflasyona olumsuz etki ederken petrol şirketleri ABD Başkanı Joe Biden’ın hedefi oldu.

ABD’li petrol üreticileri, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel enerji piyasasını sarsan ve fiyatları yükselten jeopolitik kargaşa döneminden büyük kazançlar sağlarken toplamda 200 milyar dolardan fazla kâr elde etti.

6 AYDA 200 MİLYAR DOLARLIK KÂR

S&P Küresel Emtia Araştırmaları tarafından Financial Times için hazırlanan kazanç raporlarına göre, ABD’de faaliyet gösteren halka açık petrol ve gaz şirketlerinin toplam net kârı yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde 200,24 milyar dolara ulaştı.

Örneğin ABD'li petrol devi ExxonMobil üçüncü çeyrek kârını üçe katlayarak rekor kırarken Chevron üçüncü çeyrek kârını yıllık bazda yüzde 84 artırdı. ABD’li şirketlerin yanı sıra Avrupalı petrol devleri de rekor kârlar açıkladı.

Fransız Total'in üçüncü çeyrek kârı yıllık bazda ikiye katlanarak 9,9 milyar dolara ulaşırken Shell'in kârı da aynı dönemde yıllık bazda ikiye katlanarak 9,45 milyar dolar oldu. BP ise üçüncü çeyrekte doğalgaz alım satım işlemlerinin desteğiyle 8,15 milyar ile beklentilerin üzerinde kar elde etti.

Rekor kârlar üçüncü çeyrekte de kendini gösterdi. İkinci çeyreğe göre petrol fiyatları kısmen düşse de uluslararası enerji devleri kârlarını katlamayı bildi. Ancak bu durum Beyaz Saray ve şirketler arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı.

EK VERGİ SİNYALİ

ABD Başkanı Joe Biden bu hafta açıklanan büyük kârları “savaşın beklenmedik bir sonucu” olarak nitelendirdi ve şirketleri Rusya-Ukrayna savaşı sayesinde vurgunculuk yapmakla suçladı. Biden şirketlerin daha yüksek vergiler ödemesi gerektiğini savundu.

Beyaz Saray sözcülerinden Abdullah Hasan da yeni ek düzenlemeler getirilebileceğine işaret ederek “Aileleri desteklemek için ne gerekiyorsa yapacağız” açıklamasında bulundu.

BEYAZ SARAY VE ŞİRKETLER KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

Yükselen benzin fiyatları lojistik maliyetleri başta olmak üzere pek çok ürünün fiyatını artırarak enflasyonu körüklemiş, bu durum geçtiğimiz aylarda da petrol endüstrisi ile Beyaz Saray'ı karşı karşıya getirmişti.

Fiyatları indirebilmek için benzinde vergi indirimini gündeme alan Biden, petrol şirketlerini kârlarını arttırmak için arz sıkıntısından faydalanmakla suçlamıştı. Biden ise ”Exxon bu yıl Tanrı’dan çok para kazandı. Amerikan petrol şirketleri kârlarını daha fazla sondaj yapmak için değil hisselerini geri almak için kullandı” demişti.