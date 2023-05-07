Beyaz Saray, yapay zekâ zirvesi için Mark Zuckerberg’i istemedi

Joe Biden yönetimi, yapay zekâ alanında önde gelen şirketlerin CEO’larıyla bir araya geldi. OpenAI, Alphabet, Anthropic ve Microsoft gibi birbirinden ünlü şirketler toplantı için Beyaz Saray’ın listesine girdi. Ancak bir Beyaz Saray yetkilisi CNN’e bu toplantıya Meta’nın davet edilmediğini söyledi.

Yetkili, “Perşembe günkü toplantı şu anda lider olan şirketlere odaklandı. Özellikle de tüketiciye yönelik ürün açısından” diyerek açıkladı.

OpenAI’nin ChatGPT’sinin kasım ayında piyasaya sürüldü, ardından da şubat ayında Google sohbet robotu Bard’ı yayınladı. Meta, ise sadece mart ayında CEO Mark Zuckerberg’in şirketin en büyük yatırımının yapay zekâyı ilerletmek olduğunu söyledi.

Şubat ayında şirket, OpenAI’nin sohbet botunun temelini oluşturan GPT-4 modeline benzer büyük bir dil modeli olan LLaMA ile tanıştırdı teknoloji meraklılarını.

Zuckerberg ayrıca son zamanlarda yapay zekâya yaptığı yatırımla da dikkat çekiyor. Hatta bazı yatırımcılar bu yatırımlar konusunda endişelerini de sık sık dile getiriyorlar.

Başkan Joe Biden da katılan CEO’lara ürünlerinin konuşlandırılmadan veya halka açıklanmadan önce güvenli ve emniyetli olduğundan emin olmak gibi temel bir sorumlulukları olduğunu söyledi.