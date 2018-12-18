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Beyaz Saray yetkilisi: Trump Gülen’in iadesi konusunda taahhütte bulunmadı

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump’ın G20 Zirvesi sırasında Erdoğan’a Gülen’in iadesi konusu üzerinde çalıştıklarını söylediğini aktarmıştı. Ancak Beyaz Saray’dan gelen son bilgi aksi yönde.
Beyaz Saray yetkilisi: Trump Gülen’in iadesi konusunda taahhütte bulunmadı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gülen'in iadesi konusunda Türkiye’ye taahhütte bulunmadığı bildirildi. Reuters'in aktardığına göre, üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Arjantin'de yaklaşık iki hafta önce G20 Zirvesi sırasında yaptığı görüşmede Fethullah Gülen’in iade edileceği konusunda bir taahhütte bulunmadığını söyledi.

Hafta sonunda Katar'da düzenlenen Doha Forumu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Zirvesi sırasında ABD Başkanı Trump'ın Erdoğan ile Gülen'in iadesi konusunu ele aldığını açıklamış, Trump'ın Erdoğan'a Gülen'in iadesi konusu üzerinde çalıştıklarını söylediğini kaydetmişti.

Türkiye 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin arkasında, Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen'in olduğunu iddia ediyor. 1999'dan beri ABD'de yaşayan Gülen, Ankara'nın iddialarını reddediyor. Türkiye, Gülen'in iadesi için gerekli hukuki kanıtların ABD makamlarına teslim edildiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 21 Kasım'daki Washington ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Gülen dahil iadesini istediği 84 kişilik listeyi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a verdiğini söylemişti.

ABD Başkanı Trump ise 17 Kasım'da yaptğı açıklamada bir soru üzerine Gülen'in iadesinin gündemlerinde olmadığını belirtmişti.

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