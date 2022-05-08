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Beyaz Saray'a ilk siyah sözcü

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray sözcülüğüne Karine Jean-Pierre'i atadı. Jean-Pierre, ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk siyah kişi.
Beyaz Saray'a ilk siyah sözcü

44 yaşındaki Jean Pierre aynı zamanda eşcinsel olduğunu açıklayan ilk sözcü olacak.

Karine Jean-Pierre yerini alacağı Jen Psaki'nin yardımcılığı görevini yürütüyordu. Sözcüler, Beyaz Saray muhabirleri için günlük bilgilendirme toplantıları yapıyor.

Görevinden 13 Mayıs'ta ayrılacak olan Psaki'nin ise MSNBC Televizyonu'nda program sunacağı belirtiliyor.

Psaki, Twitter mesajında halefini "Ahlaki değerleri olan olağanüstü bir kadın" diye tanımladı, "Kürsüye getireceği tarz, ışıltı ve zarafeti görmek için sabırsızlarınıyorum" dedi.

Daha önce liberal eğilimli MSNBC'de analist olarak görev yapan Karine Jean-Pierre, 20 yıllık gazetecilik deneyimine sahip.

Karayipler'deki Fransız adası Martinique'de doğan ve New York'ta büyüyen Jean-Pierre Obama döneminde de siyasi direktörlük yapıyordu.

Jean-Pierre, 2016 başkanlık seçiminde MoveOn adlı sivil toplum kuruluşunun sözcüsydü.

Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray basın ekibine dahil olmadan önce başkan yardımcısı adaylığı sırasında Kamala Harris'in ekibinde üst düzey görev almıştı.

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