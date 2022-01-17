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Beyaz Saray'da ilk yıl: Biden ABD'lileri hayal kırıklığına uğrattı

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Beyaz Saray'daki birinci yıl dönümüne günler kala, Başkan Joe Biden, hayal kırıklığı yaratan bir anketle karşı karşıya kaldı.
Beyaz Saray'da ilk yıl: Biden ABD'lileri hayal kırıklığına uğrattı

Beyaz Saray'daki birinci yıl dönümüne günler kala, Başkan Joe Biden, hayal kırıklığı yaratan bir anketle karşı karşıya kaldı. Anket sonuçlarına göre ABD halkı, Biden'ın performansıyla hayal kırıklığına uğradı.

Geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bir CBS anketine katılanların yarısı, Biden'ın görevdeki ilk yılında “hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. Yüzde 40'ı ise başkanlığının onları "gergin" hale getirdiğini açıkladı.

Ankete katılanların sadece yüzde 25'i Biden'ın Beyaz Saray'da oturmasının kendilerini "sakin" veya "memnun" hale getirdiğini söyledi ve Demokrat liderin anketteki genel onay oranı yüzde 44'te kaldı.

Biden, yönetimi COVID-19 salgını ve küresel tedarik zinciri sorunları gibi birden fazla krize yanıt vermekte zorlanırken, görevdeki ilk aylarında sürekli olarak düşen anket sayılarıyla karşı karşıya kaldı.

Ankete katılanların çoğu, Biden'ın ekonomi, Afganistan'dan geri çekilmesi ve göç gibi çok sayıda konuyu ele alış biçimini onaylamadı.

CBS anketine katılanların yüzde 75'i ABD'nin şu anda "biraz kötü " veya "çok kötü" durumda olduğunu söylüyor.

CBS'nin anketi yaklaşık 2 bin ABD'li yetişkin arasında yapıldı ve sonuçların yüzde 2.5'lik bir hata payına sahip olduğu söyleniyor.

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