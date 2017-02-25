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Beyaz Saray'da medya engellemesi: BBC ve CNN basın toplantısına alınmadı

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Beyaz Saray'da medya engellemesi: BBC ve CNN basın toplantısına alınmadı
Beyaz Saray'da Cuma günü düzenlenen bir basın toplantısına aralarında BBC ve CNN'in de bulunduğu bazı yayın kuruluşlarının girişi engellendi.

Toplantıya alınmayan haber organizasyonları arasında New York Times, Los Angeles Times gazetelerinin yanında, Buzzfeed ve Politico gibi dijital ortamda yayıncılık yapan medya kuruluşları da yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, aynı gün erken saatlerde yaptığı açıklamada isim vermeden çeşitli medya kuruluşlarını "halkın düşmanı" olarak tanımlamıştı.

BBC'nin, Washington Büro Şefi Paul Danahar aracılığıyla yayınladığı resmi açıklamada, engellemenin nedeninin halen anlaşılamadığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Beyaz Saray'ın yer sıkıntısı nedeniyle oluşabilecek bazı durumlarda akreditasyonlarla ilgili çeşitli ayarlamalar yapabileceğini kabul ediyoruz. Ancak bugün olanlar bu duruma uymuyor. Bugün seçilmiş bir kısım basın, toplantıya alındı. Aralarında BBC'nin de olduğu seçilmiş bir başka kısım ise alınmadı. BBC'nin Beyaz Saray'da düzenlenen tüm basın toplantılarında bir temsilcisi olur ve bu nedenle bugünkü toplantıya neden alınmadığımızı anlamıyoruz. Beyaz Saray'a konu ile ilgili bilgilendirme talebimizi ilettik. Sonuç ne olursa olsun, haberlerimiz tarafsız ve adil olmaya devam edecektir."

Basın toplantısına girişi engellenen CNN haber kanalının yaptığı resmi açıklamada ise "Bu Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın kabul edilmez bir adımıdır. Anlaşılıyor ki, hoşlarına gitmeyen gerçekleri haber yaptığınızda bu karşılığı veriyorlar. Biz ne olursa olsun haber yapmaya devam edeceğiz" denildi.

Herhangi bir engel olmamasına karşın Associated Press (AP) haber ajansı da gelişme sonrası toplantıya katılmama kararı aldı.

AP haber ajansı, Donald Trump'ın yakın danışmanları arasında olan Steve Bannon'a ait Breitbart sitesinin toplantıda yer aldığını duyurdu.

Beyaz Saray'dan engellemeye ilişkin yapılan açıklamada, yapılan ayarlamanın "herkesin temsil edilmesi" amacını taşıdığı ifade edildi.

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