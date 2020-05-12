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Beyaz Saray’da Trump Ve Pence Hariç Herkese Maske

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Beyaz Saray’da Trump Ve Pence Hariç Herkese Maske
Beyaz Saray’da Trump Ve Pence Hariç Herkese Maske

Dünyada koronavirüse karşı mücadele sürüyor. ABD Başkanı Trump kendisi ve yardımcısı hariç tüm Beyaz Saray çalışanlarına maske zorunluluğu getirdi.

Mümkün olan en kısa sürede ABD'de yeniden normalleşme isteyen Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'da tespit edilen koronavirüs vakalarını sorun olarak değerlendirmiyor.

Buna rağmen Trump, Beyaz Saray'da çalışanlara maske takma zorunluluğu getirdi. Bu uygulamaya kendisi ve yardımcısı Mike Pence ise dahil olmayacak. Trump yaptığı açıklamada, durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

GÜNDE 300 BİN TEST

Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı basın toplantısında ülkede Kovid-19 konusunda atılan ve atılacak adımları değerlendirdi.

ABD'de salgında, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük seferberliği gördüklerini vurgulayan Trump, özel sektörün test konusunda büyük adımlar attığına işaret etti.

ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) 92 farklı teste onay verdiğini vurgulayan Trump, "Ülkemizde bugüne kadar 9 milyon test yapıldı. 3 hafta öncesine kadar günde 150 bin test yapıyorduk, şimdi bu rakam 300 bine çıktı. Bu hafta 10 milyon testi bulmamızı bekliyoruz." bilgisini paylaştı.

ÇİN'E YÜKLENDİ

Trump, Çin'in aşı çalışmalarına ilişkin verileri hackleme yoluyla çalmaya çalıştığı iddialarına ilişkin ise, "Çin'den memnun değilim, virüsü, çıktığı yerde durdurmalılardı. Şimdi bana hacklenmeden bahsediyorsunuz. Ortada yeni bir şey mi var?" diye sordu.

Çin'in ABD ile kendi çıkarları için bir anlaşma yapma konusunda müzakere peşinde olduğu iddialarına ilişkin ise Trump, "Çin yıllarca Amerika'dan yararlandı. Beyaz Saray'da benden önce oturanlar da buna izin verdi, ama ben vermem." açıklamasında bulundu.

KÜRSÜYÜ TERK ETTİ

Trump, bir gazetecinin, "ABD'nin tüm dünyada en çok test yapan ülke olduğunu söylüyorsunuz ve bununla övünüyorsunuz. Peki ülkede her gün insanlar ölürken ve birçok yeni vaka görülürken bunun bir önemi var mı?" sorusunu da "Dünyanın her yerinde can kayıpları oluyor. Belki de bu soruyu Çin'e sormalısınız, bana sormayın. Size sıra dışı bir yanıt verebilirler." diye yanıtladı.

Gazetecinin konuyu üstelemesi üzerine diğer gazetecilerden soru almaktan vazgeçen Trump, kürsüyü terk etti.

ABD'de 23 bin 792 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 1 milyon 324 bin 488'e çıktı. COVID-19 nedeniylehayatını kaybedenler ise 985 artarak 79 bin 756'ya yükseldi.

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