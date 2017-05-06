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Beyaz Saray'daki tek kadın organizasyon direktörü görevden alındı

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Beyaz Saray'daki tek kadın organizasyon direktörü görevden alındı
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Sanders, ikametgahtaki tek kadın organizasyon direktörü ve bu pozisyondaki ikinci siyahi Amerikalı olan Angella Reid'in görevine son verildiğini ve bunun "Normal" bir prosedür olduğunu belirtti.

Sözcü Yardımcısı Sanders, günlük basın brifinginde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı

Sabah saatlerinde basına yansıyan, "Reid'in görevine son verilmesi" ile ilgili haberlerin sorulması üzerine Sanders, "Artık Beyaz Saray'da çalışmıyor. Kendisini çok iyi koşullarda ve iyi bir gelecek dileğiyle uğurladık. Yeni bir yönetim geldiği zaman bu tür düzenlemelerin çok alışılmadık olmadığını düşünüyorum." dedi.

Görev değişikliğinin sebebine ilişkin bir açıklama yapılmazken, Reid'in bu pozisyondaki ikinci siyahi Amerikalı olduğu bilgisi ülke medyasında geniş yer buldu. Basın mensuplarının sorularına cevap vermekten kaçınan Reid ise, "Bunu en iyi Beyaz Saray bilir." açıklamasını yapmakla yetindi

YENİ SAĞLIK YASA TASARISI SENATOYA GİDİYOR

Öte yandan Sanders, Temsilciler Meclisinden kıl payı geçen yeni sağlık sigortası yasa tasarısının Senatodan da geçeceğine inandıklarını ancak buradaki oylamanın hemen yapılmasını beklemediklerini bildirdi.

Sanders, söz konusu yasa tasarısının Senatoya giderken ufak bazı değişikliklere uğrayabileceğini belirterek, tasarının ana ilkelerinin ve amaçlarının ise kesinlikle korunacağını vurguladı.

TRUMP'TAN 1,1 TRİLYON DOLARLIK İMZA

Sanders ayrıca, ABD'de federal hükümetin "Kapanma" tehlikesini sona erdiren 1,1 trilyon dolarlık bütçe tasarısının Kongreden geçmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongrenin her iki kanadında da kabul edilen bütçe tasarısını birkaç saat önce imzalayarak yasalaştırdığını açıkladı.

Dün ABD Kongresi, federal kurumların faaliyetlerini 1 Ekim 2017'ye kadar finanse edecek 1,1 trilyon dolarlık bütçe tasarısını kabul etmişti.

Sözcü Yardımcısı Sanders, Trump'ın, Fransa seçimlerinden galip çıkacak aday kim olursa onunla çalışmaya devam edeceğini dile getirerek, "Bu, onların (Fransız halkının) vereceği bir karar fakat Başkan (Trump), dünya genelinde insanlar kimi seçerse o liderlerle birlikte çalışmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

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