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Beyaz Saray'dan DEAŞ'la mücadelede 'Rusya' açıklaması

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Beyaz Saray'dan DEAŞ'la mücadelede 'Rusya' açıklaması
Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, DEAŞ'la mücadele planının nihai olarak tamamlanmadığını dolayısıyla Suriye'de Rusya dahil herhangi bir ülke ile iş birliğini göz ardı edemeyeceklerini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean SpicerDEAŞ'la mücadele planının henüz nihai anlamda tamamlanmadığını, dolayısıyla Suriye konusunda Rusya dahil herhangi bir ülke ile iş birliğini göz ardı edemeyeceklerini bildirdi.

Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında Suriye ve DEAŞ'la mücadele ile ilgili soruları yanıtlayan Sözcü Spicer, Rusya ile iş birliğine kapılarının kapalı olmadığını belirtti.

Suriye'de Rusya ile iş birliğinin hala mümkün olup olmadığının sorulması üzerine Spicer şunları söyledi:

"DEAŞ'la mücadele için hazırlanan plan henüz tamamlanmış değil. Savunma Bakanı Mattis ana ilkeler üzerine bilgilendirme yaptı, ancak plan üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla şu anda bir ülkeyi göz ardı edemem. Daha önce Başkan (Trump), DEAŞ'ı yenme konusundaki taahhüdümüzü paylaşan herhangi bir ülke ile ortak kaygılar etrafında çalışabileceğimizi dile getirmişti ve biz de öyle yapacağız."

Merkel'in Beyaz Saray ziyareti

Öte yandan Spicer, daha önce salı günü yapılacağı açıklanan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Beyaz Saray ziyaretinin, yarınki muhtemel kötü hava koşulları sebebiyle cuma gününe ertelendiğini ifade etti.

Spicer, iki liderin görüşmeyle ilgili yaptığı değerlendirme sonucunda söz konusu ziyaretin cuma gününe ertelenmesinin daha uygun olacağı noktasında mutabakata vardıklarını bildirdi.

Ayrıca Spicer, Trump ile Suudi Arabistan'ın İkinci Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın perşembe günü Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştireceklerini de açıkladı.

Bharara'nın görevden alınması

Sözcü Spicer, önceki Başkan Barack Obama döneminde atanan ve henüz görevlerinden ayrılmayan 46 savcının cuma günü istifasının istendiğini ve bunun Adalet Bakanlığının rutin bir işlemi olduğunu belirtti.

Savcı Bharara'nın istifa etmemesiyle ilgili değerlendirme yapmayan Spicer, istifa etmeyen savcının görevinden alınmasının yeni Adalet Bakanının ekibinin doğal bir hakkı olduğunu ve önceki yönetimlerde de bu istifaların verildiğini ifade etti.

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