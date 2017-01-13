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Beyaz Saray’dan Erdoğan’a cevap!

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Beyaz Saray’dan Erdoğan’a cevap!
"Türk Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını okumadım ama Türkiye'de hükümetin gazetecilere muamelesi düşünüldüğünde pek de şaşırmadım"

Beyaz Saray Sözcüsü Earnest, başkent Washington’da düzenlediği günlük basın toplantısında, Erdoğan’ın CNN muhabirine yönelik değerlendirmeleri ile ilgili soruyu, “Türk Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını okumadım ama Türkiye’de hükümetin gazetecilere yaptığı muameleler düşünüldüğünde pek de şaşırmadım. Türkiye bir NATO müttefiki&hellip; Amerika Türkiye’nin güçlü bir şekilde yanında yer almakta ve Türkiye ile karşılıklı çıkarlarımızı ve aynı zamanda Türkiye’nin ulusal güvenliğini korumak için birlikte yakından çalışmaktadır. Bunu yapmayı sürdürüyoruz. Amerikan halkı ve dünya bu yakın ilişkiden yarar sağlıyor. Ancak bu yakın ilişki, bizim Türkiye’de sıklıkla hapse atılan ya da susturulan bağımsız gazetecilere yapılan muameleye ilişkin derin endişelerimizi dile getirmemizi engellemez” diye yanıtladı.

Üst düzey bir Türk yetkilinin ABD ziyareti sırasında, bu yetkilinin korumalarıyla Türk gazeteciler arasında fiziksel bir sürtüşme olduğuna da değinen Earnest, “Bu elbette ABD’nin topraklarımızda göz kapayacağı birşey değildi ve tepkimizi ortaya koyduk. Hatta hatırladığım kadarıyla orada anında müdahale eden Amerikalı güvenlik yetkilileri vardı” dedi.

ABD olarak iktidar sahibi kişilerle bağımsız medya arasında canlı ve güçlü diyalog geleneğine önem verdiklerini, bunun demokrasilerini güçlendirdiğine inandıklarını vurgulayan Earnest, “Eğer söylemlerinize güveniyorsanız o zaman bu söylemleri basın önünde savunma yeteneğinize de güvenmelisiniz. Eğer bunu yapmıyorsanız, bu yalnızca medyayla ilişkinize yönelik izlediğiniz yöntem hakkında soru işaretleri uyandırmakla kalmaz, savunmanız gereken söylemlerinize duyduğunuz güvene yönelik de şüpheler doğurur’ diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın, geçen yılın temmuz ayından bu yana ilk kez dün düzenlediği basın toplantısında soru sormak isteyen CNN muhabiri Jim Acosta’ya ‘Siz yalan haber yapıyorsunuz. Berbat bir kurumsunuz diyerek söz hakkı vermemesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, ‘Gezi olaylarında ve bölücü örgütün başlattığı çukur eylemlerinde milletimizin birliğine beraberliğine kardeşliğine saldırıldı. İşte o zamanlar Türkiye’de bu oyunu oynayanlar bakın dün Amerika’da Sayın Trump’ın basın toplantısında, orada yine bir yanlışlık yapıldı ve Sayın Trump da yine aynı o grubun muhabiri ve yahut da köşe yazarı neyse, onu orada benzetti’ demişti.

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