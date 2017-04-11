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Beyaz Saray'dan Esad Rejimine "sert uyarı"

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Beyaz Saray'dan Esad Rejimine "sert uyarı"
Sözcü Spicer, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde ABD'nin Esed rejimine yönelik füze saldırısıyla ilgili soruları yanıtladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, İdlib'de kimyasal silah kullanması üzerine Amerikan füzeleriyle vurulan Beşşar Esed rejimine uyarıda bulunarak, "Eğer bebeklere kimyasal silahla saldırır, masum insanlara karşı varil bombası kullanırsanız, bu Başkan'dan (Donald Trump) bir cevap göreceksiniz." dedi.

Sözcü Spicer, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde ABD'nin Esed rejimine yönelik füze saldırısıyla ilgili soruları yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın füze saldırısı kararını alma noktasında bilinçli ve doğru bir tercih yaptığına işaret eden Spicer, yeni kimyasal saldırılar olması halinde ABD yönetiminin bunlara cevap vermeye açık olduğuna işaret etti.

Spicer, Suriye'deki kimyasal silah saldırısını kastederek, "Eğer bebeklere kimyasal silahla saldırır, masum insanlara karşı varil bombası kullanırsanız, bu Başkan'dan (Trump) bir cevap göreceksiniz." ifadesini kullandı. Spicer'ın, ilk kez "varil bombası" ifadesini kimyasal silahla birlikte kullanması dikkati çekti.

"İSTİKRARLI VE GÜVENLİ BİR SURİYE HAYAL EDEMİYORUZ"

Bununla birlikte ABD'nin Ortadoğu'daki önceliğinin, halen DEAŞ olduğuna dikkati çeken Spicer, yine de bebeklerin Esed rejimi tarafından kimyasal silahlarla öldürülmesine sessiz kalmayacaklarını dile getirdi. Spicer, "ABD'nin Ortadoğu'daki 1 numaralı önceliği DEAŞ'tır. Ancak Esed yönetimi altında istikrarlı ve güvenli bir Suriye hayal edemiyoruz." dedi.

"Bu kimyasal saldırıları durdurmak için uluslararası liderleri de beraber çalışmaya teşvik ediyoruz." diyen Beyaz Saray Sözcüsü, öncelikle şiddetin durdurulması gerektiğini belirtti. DEAŞ tehdidi ortadan kalkmadan Esed rejiminin geleceğiyle ilgili yapısal bir adım atmanın zor olduğunu savunan Spicer, "Orada (Suriye'de) DEAŞ çoğalıyor ve kimyasal silahların kullanımı artıyor. Bunları halletmemiz gerek. Ancak bundan sonra rejim değişikliği için siyasi, ekonomik ve diplomatik baskı kurabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Esed'in eylemlerinin savaş suçu sayılmasıyla ilgili bir soru üzerine Spicer, Esed'in eylemlerinin savaş suçu olup olmadığına ancak ilgili mahkemenin karar verebileceğini söyledi.

"HAVA SALDIRI KAPASİTESİNİN YÜZDE 20'Sİ YOK EDİLDİ"

Şayrat Hava Üssü saldırısını, "oldukça başarılı bir saldırı" olarak niteleyen Spicer, hava üssünün halen kullanıldığı şeklindeki iddiaları "PR çalışması" olarak nitelendirdi ve saldırı ile "Suriye'nin hava operasyonu kapasitesinin yüzde 20'sinin yok edildiğini" ifade etti.

Rusya'nın Esed rejimine verdiği desteği de eleştiren Spicer, "Rusya'nın İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerle yan yana durduğunu" ve buna mukabil kendilerinin kimyasal silahların kullanılmasına karşı uluslararası bir çatı altında durduklarını kaydetti.

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