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Beyaz Saray'dan koronavirüs toplantılarında 'gizlilik' talimatı

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Beyaz Saray'ın sağlık yetkililerine yeni koronavirüse ilişkin üst düzey toplantıların gizli yapılması talimatı verdiği belirtildi.
Beyaz Saray'dan koronavirüs toplantılarında 'gizlilik' talimatı

Beyaz Saray, sağlık yetkililerine üst düzey koronavirüs toplantıları için gizlilik talimatı verdi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Trump yönetimi içerisinde bulunan dört yetkili, Ocak ayı ortasından bu yana ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'ndaki yüksek güvenlikli toplantı odasında enfeksiyonlar, karantinalar ve seyahat kısıtlamaları gibi onlarca gizli toplantı yapıldığını belirtti.

Yetkililer, hükümet içerisinde yer alan uzmanlar dahil olmak üzere, güvenlik onayı almayan personellerin video konferansların da yapıldığı söz konusu toplantılara alınmadığını sözlerine ekledi.

Talimatın doğrudan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden geldiği kaydedildi.

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