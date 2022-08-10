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Beyaz Sarayı karıştıran suikast iddiası: İranlı ajan, John Bolton’u öldürme planı yapmakla suçlandı

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ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu üyesi olan İranlı bir ajanı, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u öldürme planı yapmakla suçladı.
Beyaz Sarayı karıştıran suikast iddiası: İranlı ajan, John Bolton’u öldürme planı yapmakla suçlandı

ABD Adalet Bakanlığı, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun bir üyesini, Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’u öldürme planı yapmakla suçladı. ABD’li yetkililer, suikast planının Ocak 2020’de ABD’nin, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye yönelik suikastına karşı açık bir misilleme girişimi olduğunu söyledi.

ABD yetkilileri tarafından İran Devrim Muhafızları Birliği üyesi olarak tanımlanan İranlı ajan Shahram Poursafi’nin, John Bolton’u öldürmesi için ABD’deki potansiyel bir tetikçiye 300 bin dolar teklif ettiği belirtildi.

FBI TARAFINDAN ARANIYOR

Poursafi, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olan John Bolton’a yönelik suikast girişimine yönelik suçlamalar nedeniyle şu anda FBI tarafından aranıyor.

ABD’li yetkililere göre, İran’ın Tahran kentinde ikamet eden Shahram Poursafi, diğer adıyla Mehdi Rezayi, mahkeme belgelerine göre İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü adına Bolton’u öldürmeleri için ABD’deki bir tetikçiyle anlaşmaya çalıştı.

ABD’li kaynaklara göre, Poursafi, Ekim 2021’de internette tanıştığı bir ABD sakininden John Bolton’un fotoğraflarını çekmesini istedi ve 9 Kasım’da ABD’de ikamet eden IRGC üyesiyle şifreli bir mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişime geçerek, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’u öldürmek üzere birini tutması için 250 bin dolar teklif etti. Poursafi bu miktarı daha sonra 300 bin dolara yükseltti.

“BU ÇABALARIN HER BİRİNİ BOZMAK İÇİN YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ”

Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Bölümü’nden Başsavcı Yardımcısı Matthew G. Olsen, “Adalet Bakanlığı, vatandaşlarımızı, onları incitmek veya öldürmek isteyen düşman hükümetlerden korumak gibi ciddi bir göreve sahiptir. İran’ın ABD topraklarındaki bireylere karşı intikam alma planlarını ilk kez ortaya çıkarmıyoruz ve bu çabaların her birini ifşa etmek ve bozmak için yorulmadan çalışacağız” dedi.

FBI’dan Başkan Yardımcısı Larissa L. Knapp, “İran’ın tehdit olarak gördüğü ABD’deki bireylere karsı suikast düzenleme geçmişi var ancak ABD Hükümetinin vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit edenlerden hesap sorma konusunda daha uzun bir geçmişi var. FBI, ABD hükümeti ve ortaklarımız, ABD’de ve denizaşırı ülkelerde bu tür tehditlere karşı mücadelede halinde” ifadelerini kullandı.

Öte yandan eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise yaptığı açıklamada, davayı geliştirme çalışmaları için FBI ve Adalet Bakanlığı’na teşekkür ederek, “Şu anda alenen pek bir şey söylenemez ancak İran’ın yöneticileri yalancı, terörist ve ABD’nin düşmanıdır” şeklinde konuştu.

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