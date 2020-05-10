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Beyaz Saray’ın 'ABD’nin Nazilere karşı zafer kazandığı' açıklamasına Rusya’dan yanıt: Buna katlanmak mümkün değil

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Beyaz Saray’ın 'ABD’nin Nazilere karşı zafer kazandığı' açıklamasına Rusya’dan yanıt: Buna katlanmak mümkün değil
Beyaz Saray’ın 'ABD’nin Nazilere karşı zafer kazandığı' açıklamasına Rusya’dan yanıt: Buna katlanmak mümkün değil

Beyaz Saray’ın sosyal ağlar üzerinden Nazilere karşı zafer kazanan ülkelerin sadece İngiltere ve ABD olduğunu ifade ettiği paylaşıma Rusya’dan tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray’ın Instagram’da yaptığı paylaşımda İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği’nin rolüne hiç değinmeden Nazilere karşı zafer kazanan ülkeleri sadece İngiltere ve ABD olarak göstermesini sert bir şekilde eleştirdi.

ABD yönetiminin paylaşımını Facebook hesabından yorumlayan Zaharova, "Bugün ‘kutlama kartı’ yerine birçok kişiye, ‘8 Mayıs 1945’te ABD ve İngiltere’nin Nazilere karşı zafer kazandı. Amerikan ruhu her zaman kazanacak. Her zaman böyle biter’ şeklindeki tweet’in ekran görüntüsü gönderildi. Beyaz Saray’ın hesabında kelimesi kelimesine böyle yazıyor" ifadelerini kullandı.

Bu yaklaşımın, ‘iki ülkenin (ABD ve Rusya) başkanlarının Sovyet ve Amerikan askerlerinin Elbe Nehri'nde bir araya gelmesinin 75. yıldönümü dolayısıyla yaptıkları ortak bildirinin etkisini sıfırlamaya yönelik olduğu şeklinde bir izlenim oluşturduğunu’ belirten Zaharova, şöyle devam etti:

“Rus-Amerikan bildirisinde ‘Elbe Ruhu’, Beyaz Saray’ın tweet’inde ise sadece Amerikan ruhu övüldü. Rus-Amerikan bildirisinde çelişkilere rağmen devletlerin birleşmesi örneğinden bahsedilirken Beyaz Saray’ın tweet’inde galip ülkeler listesinden iki ülke hariç tümü çıkarılmış durumda.”

Zaharova, “Buna ne derseniz deyin, sahtecilik, sağduyu ile alay etmek, tarihi yeniden yazmak. Fakat kendisini ‘özgür dünyanın lideri’,  ‘demokrasi savunucusu’ ve sahte haberlerle amansızca savaşan biri olarak niteleyen bir ülkenin resmi yetkililerinin böyle bir yoruma izin veriyorsa, buna katlanmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

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