Beyazbayram; "Esentepe'de Hedef Süper Lig'dir"..! Değirmenlik'in durumu belli değil!

"Federasyon kararını vermedi"

"Süper lige yükselmek için oynadığımız play off maçlarında hedefimiz 3 maçımızı da kazanarak süper lige yükselmektir" diyerek sözlerine başlayan Esentepe Kulüp Başkanı Beyazbayram, "Play off sıralamasında şansımız düşük görülebilir ancak unutulmamalıdır ki Degirmenlik Spor Kulübü'nün Bağcıl'dan transfer ettiği ve sahte lisans ile oynayan futbolcu ile ilgili polis soruşturması devam etmekte ve bu konu ile ilgili futbol federasyonu kesin kararını vermiş değildir. Bu konu ile ilgili alınacak karara göre play off sıralamasında puan durumu değişebilecektir. Dolayısı ile biz kalan üç maçımızı da kazanarak diğer maçların da sonucuna göre Süper Lige yükselmek için mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.