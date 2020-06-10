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Beyin ameliyatı olurken zeytin dolması yaptı

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Beyin ameliyatı olurken zeytin dolması yaptı
Beyin ameliyatı olurken zeytin dolması yaptı

İtalya’da 60 yaşında bir kadın beynindeki tümörü aldırdığı operasyon sırasında 90 zeytinle dolma yaptı.

Doktorların uyutmadan yaptığı bazı hassas beyin ameliyatları sırasında hastadan gitar veya keman çalmasını istediği örnekler yaşanmıştı.

Ancona kentinde yapılan operasyonda doktorlar hastadan bu kez yöreye özgü zeytin dolması hazırlamasını istedi.

Beynin sol lobundaki tümörün alındığı ameliyatı yapan cerrah, iki buçuk saatlik operasyonun başarılı geçtiğini belirtti.

Uyutulmadan yapılan beyin ameliyatları beynin görme, konuşma, hareket etme gibi aksiyonlarından sorumlu bölgeleri etkileyen tümörlerin olduğu nörolojik durumlarda başvurulan bir yöntem. Bu sayede cerrahın sağlıklı dokuya minimum zarar vermesi amaçlanıyor. Operasyon sırasında hastadan belli bir aktivite yapması ya da sorulara cevap vermesi isteniyor.

Cerrah Roberto Trignani beynin sol lobunun konuşma, hafıza ve vücudun sağ tarafının hareketlerini kontrol ettiğini belirterek bu yöntemin operasyon sırasında hastayı izlemeye ve cerrahlar olarak buna göre aksiyon almalarına olanak sağladığını söyledi.

 

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