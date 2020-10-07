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Beyin cerrahı Akbaş, Koronavirüs izolasyonundan göreve döndüğü gün yaşamını yitirdi

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İstanbul Tabip Odası, Covid-19 nedeniyle 14 gün izolasyon sonrası çalışmaya başlayan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Dr. Ahmet Akbaş'ın dün gece evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Beyin cerrahı Akbaş, Koronavirüs izolasyonundan göreve döndüğü gün yaşamını yitirdi

İstanbul Tabip Odası, Covid-19 nedeniyle 14 gün izolasyon sonrası çalışmaya başlayan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Dr. Ahmet Akbaş'ın dün gece evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Covid-19 nedeniyle 14 günlük izolasyonun ardından yeniden çalışmaya başlatan Dr. Akbaş’ın dün akşam saatlerinde ani olarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

İstanbul Tabip Odası’nın konuyla ilgili açıklamasında, "Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan meslektaşımız Covid-19 nedeniyle, hafif semptomlarla geçen 14 günlük izolasyonun ardından yeniden çalışmaya başlamıştı. Dün akşam (6 Ekim 2020) mesai sonrası poliklinik (sürtime) hizmeti veren Dr. Ahmet Akbaş kendisi gibi hekim olan eşinin de evde bulunduğu sırada gece ani olarak yaşamını yitirdi." denildi. 

Açıklamada, "30 yaşında, önceden bilinen ek bir sağlık sorunu bulunmayan genç bir hekimin ani ölümünün, Covid-19 hastalığının komplikasyonları ile ilişkili olabileceğini düşünüyoruz. Otopsi sonucunda elde edilecek bilgiler bu konuda daha net değerlendirme yapılmasına olanak sağlayacaktır.” ifadesi kullanıldı.

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