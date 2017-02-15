Beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (14.02.2017), saat 06.30 sıralarında, Karşıyaka’da sakin Catherine Ann Jackson (K-64) ikametgahının yatak odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Bugün, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde adı edilenin cesedi üzerinde yapılan otopsi neticesinde, ölüm sebebinin “beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edildiç
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.