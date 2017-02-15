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Beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti...

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Beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti...
Karşıyaka sakini 64 yaşındaki merhum, yatak odasında aniden yaşamını yitirdi...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (14.02.2017), saat 06.30 sıralarında, Karşıyaka’da sakin Catherine Ann Jackson (K-64) ikametgahının yatak odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bugün, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde adı edilenin cesedi üzerinde yapılan otopsi neticesinde, ölüm sebebinin “beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edildiç

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor...

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