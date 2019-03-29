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Beyin ölümü gerçekleşen kadın 56 gün sonra doğum yaptı. Tarihe geçti

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Astım krizi nedeniyle 26 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşen Portekizli bir kadın, 56 gün suni solunum cihazına bağlı kaldıktan sonra doğum yaptı. Bebek, Portekiz'de beyin ölümü gerçekleşen bir annenin doğum yaptığı ikinci vaka olarak tarihe geçti.
Beyin ölümü gerçekleşen kadın 56 gün sonra doğum yaptı. Tarihe geçti

 

Astım krizi nedeniyle 26 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşen Portekizli bir kadın, 56 gün suni solunum cihazına bağlı kaldıktan sonra doğum yaptı. Bebek, Portekiz'de beyin ölümü gerçekleşen bir annenin doğum yaptığı ikinci vaka olarak tarihe geçti.

 Portekiz’de bir kadın, beyin ölümünün aralık ayında gerçekleşmesine rağmen bir bebek dünyaya getirdi. 26 yaşındaki Catarina Sequeira, 19 haftalık hamile olduğu sırada akut astım atağı geçirmiş ve suni olarak komaya sokulmuştu. Beyin ölümünün 26 Aralık 2018 günü gerçekleşmesine rağmen, bebeğin hayatta kalması için Sequeira 56 gündür suni solunum cihazına bağlı tutuluyordu.

Doktorların bebeğin 32 haftalık süreyi doldurmasını beklediği, doğumun en erken bugün gerçekleşmesinin planlandığı ancak Sequeira’nın durumunun kötüleşmesi sonucu bebeğin dün sezaryen ile alındığı açıklandı. Salvador adı verilen bebek 1.7 kilogram ağırlığında dünyaya geldi. Bebeğin en az üç hafta hastanede kalması bekleniyor.

ANNE BUGÜN TOPRAĞA VERİLİYOR

Hastanenin etik komitesi başkanı Filipe Almeida, bebeği annenin rahminde canlı tutma kararının aile ile görüşülerek alındığını, babanın kararının da bu yönde olduğunu söyledi.  Sequeira’nın ise bugün toprağa verileceği belirtildi.

Bu, Portekiz’de beyin ölümü gerçekleşen bir annenin doğum yaptığı ikinci vaka. 2016’da da bir kadın, beyin ölümünün gerçekleşmesinden dört ay sonra sağlıklı bir bebek dünyaya getirmişti.

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