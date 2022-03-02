Beyin tümörü nedir, belirtileri nelerdir, neden olur?

Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz beyin tümörü ile ilgili önemli bilgilere dikkat çekti. Tümörün kişilikte ve davranışta birtakım değişimleri beraberinde getirdiğini ifade eden Bıkmaz, ''Kişilerde tavır değişimleri pek çok kez psikolojik boyutlu gibi algılansa da aslında aniden gelişen tavır değişimlerinin altından beyin tümörü çıkabiliyor. Beyin tümörleri kişilikte veya davranışta değişikliklere sebep olabiliyor'' diye açıkladı.

Uzman isim beynin yapısını açıklarken, ''Beyin, yumuşak, süngerimsi bir doku kütlesidir. Kafatası kemikleri ve menings olarak adlandırılan üç adet ince zar tarafından korunmaktadır. Serebrospinal sıvı olarak adlandırılan ve suya benzeyen bir sıvı, beyni sarar ve tampon görevi görür. Beyin sıvısı, meningsler arasındaki boşluklar ile beyin içindeki karıncık denilen boşluklarda bulunur'' ifadelerini kullandı.

İyi huylu tümör tehlikeli midir?

Beynin; yürümek, konuşmak ve nefes almak gibi eylemlerin yönetimini sağladığını belirten Op. Dr. Bıkmaz, şunları söyledi: ''Beynimiz aynı zamanda duyularımız olan görme, işitme, dokunma, tat alma ve koklama gibi hafızamızdan, duygularımız ve kişiliğimizden de sorumludur. Beyin tümörü, beyindeki hücrelerin anormal veya kontrolsüz büyümesi olarak tanımlanır. Tümörler, iyi huylu yani kanser yapıcı olmayan veya kötü huylu kanser yapıcı olabilmektedirler. Beyinde yerleştiklerinden, iyi huylu bir tümör bile tehlikeli olabilir.''

Açıklamalarını sürdüren uzman isim beyin tümörü ile ilgili şu noktalara dikkat çekti: ''Beyin, kafatası ile çevrilidir. Bu, tümörün büyürken normal beyin dokularına basınç uygulamaya başlaması demektir. Bu durum da iltihaba ve beyin şişmesine sebep olabilir. Bundan dolayı her iki tip tümörün de mümkün olduğunca çabuk tedavi edilmesi çok önemlidir. Bir tümör, beynin kendisinden kaynaklanmışsa birincil beyin tümörü olarak adlandırılır. Bazen kanser beyne akciğer veya göğüs gibi başka alanlardan yayılma eğilimi gösterebilir. Bu zaman bu tip tümörler, ikincil veya metastatik beyin tümörü olarak adlandırılır. Diğer kanserlerle karşılaştırıldığında beyin tümörleri nispeten az görülmektedir; fakat yerleşimleri ve bazen agresif yapılarından ötürü tehlikeli oldukları düşünülmektedir.''

Beyin tümörlerinin sıklıkla normal beyin dokusuna basınç uyguladığını vurgulayan nöroşirurji uzmanı, ''Belirtiler de o basınç nedeni ile ortaya çıkar. Beyin tümörünün yerleşim yerine göre kişide farklı tipte belirtiler oluşabilir. Ancak, zihinsel hastalıklar dâhil başka hastalıklar da bu belirtilere neden olmaktadır. Herhangi bir durumda bu belirtilerden birini veya daha fazlasını yaşarsanız, vakit kaybetmeden doktorunuzu aramalısınız'' dedi.

Beyin tümörünün 17 belirtisi

- Baş ağrısı

- Kişilikte ya da davranışta değişiklikler

- Zihinsel becerilerde düşüş

- Yeni başlayan nöbetler

- Nörolojik değişiklikler

- Güçsüzlük

- Uyuşukluk

- Uyanıklığın azalması

- Dil problemleri

- Yutma güçlüğü

- Hıçkırıklar

- Bozulmuş koku duyusu

- Kontrolsüz veya işlev bozukluğu olan hareketler

- El titremesi

- Menopozdan önce adet kanamalarının kesilmesi

- Yüz felci

- Gözde anormallikler

''Beyin tümörü belirtileri varsa, kişiye bazı testler yapılmalıdır'' diye açıklayan Op. Dr. Kerem Bıkmaz, ''Beyin içindeki anormalliklerin tipini ve yerleşimini saptamak için kullanılan gelişmiş birkaç diyagnostik işlem uygulanır. Uzman tarafından değerlendirip konulan tanı sonrası tedaviye başlanır'' diyerek açıklamasını sonlandırdı.