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Beyin tümörünü erken teşhis eden kan testi umut oldu

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Cancers dergisinde yayınlanan bulgular, testin 0,2 cm kadar küçük tümörleri belirlemede etkili olduğunu gösterdi.
Beyin tümörünü erken teşhis eden kan testi umut oldu

Farklı boyutlarda beyin tümörü olan 177 hastadan alınan kan örnekleri, kızılötesi ışık altında spektroskopik analiz ve ardından makine öğrenme yazılımı kullanan Glasgow merkezli bir sağlık teknolojisi firması olan Dxcover’ın patentli teknolojisi kullanılarak analiz edildi.

Cancers dergisinde yayınlanan bulgular, testin 0,2 cm kadar küçük tümörleri belirlemede etkili olduğunu gösterdi.

İngiltere’de Kanser Araştırmaları Derneği’ne göre, ülkede her yıl yaklaşık 12.000 kişiye beyin tümörü teşhisi konuyor ve teşhisten beş yıl sonra hayatta kalma oranları yüzde 12’ye kadar düşüyor.

Edinburgh Üniversitesi’nde beyin cerrahı olan Dr Paul Brennan, en yaygın semptomların beyin tümörlerine özgü olmadığından teşhisin zor olduğunu söylüyor: “Kanser dışı bir tanı daha olası ve bu da tanı gecikmesine katkıda bulunuyor. Dxcover testi, doktorlara hangi hastaların beyin tümörü olma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterecek ve hızlı beyin görüntülemesi için sevk edilmeleri gerektiğini belirlemede destek olacak.

Dxcover’dan Dr Matt Baker ise sonuçların, erken kanser teşhisinde bir dönüm noktası olduğunu; testin, tedavi seçeneklerini artırabileceğini ve potansiyel olarak yaşam beklentisini uzatabileceğini söyledi.

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