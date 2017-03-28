Beyin ve yapay zeka birleşecek

Uzay Araştırma Teknolojileri Kuruluşu (SpaceX) ile Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, insan beyni ve yapay zekayı birleştirecek teknoloji şirketini kurdu.

Kaliforniya merkezli Neuralink şirketinin kuruluşunda Elon Musk'ın aktif bir rol oynadığını ve ileriki aşamalarda yöneticileri arasında yer alacağını yazan Wall Street Journal'ın haberine göre, projede ilk olarak epilepsi ve Parkinson gibi zorlu beyin bozukluklarını tedavi edebilmek için beyin içine yerleştirilecek gelişmiş implantlar üretilecek.

BİLGİSAYAR VE BEYİN ARASINDA VERİ TRANSFERİ

Neuralink'in geliştireceği bu teknolojinin, insanların beynine yerleştirilen elektrotlar ve yapay sinir ağları ile beynin doğrudan bilgisayara veri aktarabileceği veya bilgisayardan beyne veri transferi yapabileceği ileri sürülüyor.​İddialara göre bu alandaki çalışmaları hızlandıran Neuralink, nörobilim alanında uzmanlaşmış birçok bilim insanını son süreçte bünyesine kattı.'BEYİN ARAYÜZÜNE 4-5 YIL VAR'

İnsan beyni ile yapay zeka konusunda geçen hafta Vanity Fair'e konuşan Musk, "Anlamlı bir kısmi beyin arayüzünün geliştirilebilmesine, ortalama 4 ila 5 yıl gibi bir süre var" ifadelerini kullandı. Musk, şubat ayındaki bir röportajda ise, "Zamanla, biyolojik zeka ile dijital zeka arasında muhtemelen daha yakın bir birleşme göreceğiz" demişti.