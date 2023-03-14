Beyköy Atış ve Atışlı Tatbikat Alanı civarında patlamamış mermi uyarısı

Lefkoşa Kaymakamlığı Beyköy Atış Alanı'nda 21-23 Mart tarihleri arası yapılan atışlar sonrası tüm aramalara rağmen bulunamayan patlamamış mermiler bulunduğunu bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından atış alanı ve civarındaki yerleşim birimlerinde bulunacak mermilere dokunmaması ve en yakın mülki amirliğe haber vermesi istendi.

Açıklamada, tüm mermiler bulunup imha edilinceye kadar uyarının 15 günlük aralıklarla tekrar edileceği bilgisi verildi.