Beyköy Atış ve Tatbikat alanında topçu atışları yapılacak

Beyköy Atış ve Tatbikat alanında 16 Ocak Pazartesi gününe kadar topçu atışları yapılacak.
Lefkoşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 28. Tümen Komutanlığı’na bağlı birlikler tarafından yapılacak atışlar bugün başladı.
Beyköy Atış ve Tatbikat alanında 16 Ocak Pazartesi gününe kadar topçu atışları yapılacak.
Lefkoşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 28. Tümen Komutanlığı’na bağlı birlikler tarafından yapılacak atışlar bugün başladı.
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