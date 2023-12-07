İçişleri Bakanlığı, 11-20 Aralık ve 8 - 16 Ocak tarihlerinde Beyköy Atış ve Tatbikat Alanı’nda topçu atışlarının yapılacağını duyurdu.

28'inci Topçu Alay Komutanlığı tarafından, 11-20 Aralık ve 08-16 Ocak tarihleri arasında Beyköy Atış ve Tatbikat Alanı'nda topçu atışları yapılacak. Atışlar her iki tarih aralığında da saat 08.30'da başlayıp 17.00'de tamamlanacak.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Batıda Gökhan – Beyköy - Değirmenlik ve Levent Taş Ocağı hattı, Doğuda Yeniceköy – Kalavaç (1 km batısı) – Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü hattı, Kuzeyde Beşparmak Dağları – Alevkayası Yolu – Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü hattı ile Güneyde Yeniceköy – Kornalı köy – Beyköy hattı girilmesi yasak bölgeler olarak açıklandı.

Açıklamada, atışları müteakip bölgede muhtemelen kör giden mermilerin arama ve imha işlemine devam edileceğinden Komutanlık tarafından tebligat yapılana kadar bölgeye girilmemesi istendi.