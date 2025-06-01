  • BIST 9019.57
  • Altın 4152.823
  • Dolar 39.1557
  • Euro 44.472
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAUkrayna savaşı Rus topraklarına taşıdı: Hava üsleri ve ağır bombardıman uçakları vuruldu

Beyköy’deki iş kazasında yaralanan işçi hayatını kaybetti

» »
Beyköy’deki iş kazasında yaralanan işçi hayatını kaybetti
Beyköy’deki iş kazasında yaralanan işçi hayatını kaybetti

Beyköy’de 21 Mayıs’ta bir inşaatta meydana gelen iş kazasında yaralanan Burhan Uddin (E-40) yaşamını yitirdi.

Uddin, inşaatın üçüncü katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 11,45 metre yükseklikten düştüğü günden beri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım servisinde tedavi görüyordu.

Yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili olarak T.K.(E-32) ve A.A (E-38) tutuklanmıştı.

Öte yandan, Lapta’da dün bir başka inşaatta çalışan Nawab Zada (E-32), merdiven üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybedip 1.50 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Zada, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Rum yönetimi Jack Yaakov Afik’in Selanik’teki mal varlığına el koydu31 Mayıs 2025 Cumartesi 13:05
  • Bıçak darbesinden çantası sayesinde kurtuldu: Zanlı 2 gün tutuklu kalacak31 Mayıs 2025 Cumartesi 13:03
  • 49 bin 950 Euro gümrük cezasını ödemediler, tutuklandılar31 Mayıs 2025 Cumartesi 12:59
  • Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 333 sürücü rapor edildi31 Mayıs 2025 Cumartesi 12:59
  • Çalıştığı evlerden para ziynet eşya çalmakla itham edilen zanlı cezaevine gönderildi31 Mayıs 2025 Cumartesi 12:57
  • Soyer’den Tatar’a “gözyaşı” tepkisi30 Mayıs 2025 Cuma 17:42
  • ‘PUFF’ Operasyonu’nda bir tutuklu!30 Mayıs 2025 Cuma 14:20
  • 1 Haziran’da Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu ve Alayköy-Metehan Yolu Trafiğe Kapanacak30 Mayıs 2025 Cuma 13:17
  • Gönyeli ve Gazimağusa’da Alkollü Sürücülerin Neden Olduğu Dört Trafik Kazası30 Mayıs 2025 Cuma 13:15
  • KKTC’de İkamet İzinsiz Kalan 3 Kişi Tutuklandı30 Mayıs 2025 Cuma 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti