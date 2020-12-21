Beykoz Belediyespor ile Anorthosis, "Güney Kıbrıs'ta" Mağusa’da karşılaştı

Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin gerçekleştirdiği uluslararası spor karşılaşmalarınadün akşam bir yenisi daha eklendi.
İstanbul’dan Beykoz Belediyespor, dün güney Kırbıs'ta Mağusa’dan" Anorthosis Famagusta" takımı ile Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası 3. Tur maçında karşı karşıya geldi.
Kıbrıs’ın güneyinde gerçekleşen karşılaşmayı, 36-25 Anorthosis Famagusta kazandı.
İki ülkenin bayraklarının salonda yan yana asılı olduğu gözlemlendi.
KARŞILAŞMA TRT’DE CANLI YAYINLANDI
Söz konusu karşılaşma, Türkiye’nin devlet televizyonu TRT Spor’dan naklen yayınlandı.
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