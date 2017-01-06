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Beylerbeyi sinyalli trafik ışıklarında refüj çalışması yapılacak

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Beylerbeyi sinyalli trafik ışıklarında refüj çalışması yapılacak
Girne Belediyesi, Beylerbeyi Sinyalli Trafik Işıklarında hafta sonu refüj çalışması gerçekleştirecek.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide,  7 Ocak 2017 Cumartesi saat 17:00 itibariyle başlayacak refüj yapımı çalışmasının hafta başına kadar tamamlanmasının planlandığı kaydedildi. Açıklamada, iki yıl önce Yeni Limandan gelen ve aynı anda Semih Sancar Caddesi’nden Yeni Limana geçecek araçların karşılıklı geçiş yapabileceği şekilde yapılan düzenlemeler sayesinde trafikte bekleme süresinin azaltılmasının hedeflendiği, deneme süresinin ardından, kavşakta bulunan plastik yol işaretlerinin yerine refüj çalışması yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, çalışmalar süresince,  trafik işaret ve işaretçilerine uyulması çağrısında bulunularak, bölge halkı ve bu güzergahı kullanan vatandaşlara gösterdikleri anlayış ve duyarlılık için  teşekkürde bulunuldu. 

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