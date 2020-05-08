  • BIST 98.637
  • Altın 393,098
  • Dolar 7,0914
  • Euro 7,6889
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Beylerbeyi’nde 11 kişi tutuklandı

» »
Beylerbeyi’nde 11 kişi tutuklandı
Beylerbeyi’nde 11 kişi tutuklandı

Beylerbeyi’nde bir eve yapılan operasyonda krupiyer eşliğinde kumar oynayan 11 kişi tutuklandı.

Beylerbeyi’nde bir eve yapılan operasyonda krupiyer eşliğinde kumar oynayan 11 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 20.30 sıralarında Beylerbeyi’nde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu bir ikametgahta toplanan 11 kişinin para karşılığı ve parayı temsil eden fişlerle, krupiyer eşliğinde kumar oyununu oynadıkları tespit edildi.

Polis, kumar oynamakta kullanılan eşyalar ile 8 bin TL ve 200 ABD Doları nakit parayı da emare olarak aldı.

Suçüstü tespit edilen bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kumar Oynamak Ve Kumar Oynamaya Müsaade Etmek08 Mayıs 2020 Cuma 11:30
  • Hırsızlık Ve Sahtekarlıkla Para Temini08 Mayıs 2020 Cuma 11:26
  • KTÖS: “Okulların Ne Zaman Açılacağını Değil, Açıldıktan Sonra Alınacak Önlemleri Konuşmalıyız”08 Mayıs 2020 Cuma 11:07
  • Bellapaıs İlkbahar Müzik Festivali ev ortamına taşındı08 Mayıs 2020 Cuma 10:48
  • Tatar: Hükümet üzerine düşeni yapıyor!08 Mayıs 2020 Cuma 10:14
  • Sucuoğlu, iş sağlığı ve güvenliğinin önemine dikkat çekti.08 Mayıs 2020 Cuma 09:55
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!08 Mayıs 2020 Cuma 08:07
  • ​​​​​​​Ateş Ölçerler Emirnamesi ile narh geldi!07 Mayıs 2020 Perşembe 21:55
  • Uluçay:Yakın zamanda Türkiye’den kaynak aktarımı başlayacak gibi07 Mayıs 2020 Perşembe 19:29
  • Bakan Pilli: "Bugün 1415 test yapıldı, pozitif vaka yok" Toplam test 1920107 Mayıs 2020 Perşembe 19:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti