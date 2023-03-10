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Beylerbeyi’nde kesik insan ayağı bulundu!

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Beylerbeyi’nde kesik insan ayağı bulundu!
Beylerbeyi’nde kesik insan ayağı bulundu!

Beylerbeyi’nde dün saat 09:30 sıralarında, bulunan dağlık bir arazideki toprak yol kenarında, içerisinde kesik bir insan ayağı olduğuna inanılan tıbbi atık poşeti bulundu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

10.03.2023 tarhinde, saat 09:30 sıralarında, Beylerbeyi’nde bulunan dağlık bir arazideki toprak yol kenarında, içerisinde kesik bir insan ayağı olduğuna inanılan tıbbi atık poşeti bulunmuştur. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

 
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