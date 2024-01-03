Beylerbeyi'nde Otel Odasında Çıkan Yangın Korkuttu

Beylerbeyi'nde Otel Yangını: Yerden Yanan Mumlar Felakete Neden Oldu - İtfaiye Hızla Müdahale Etti, Oda ve Eşyalar Kül Oldu, Soruşturma Sürüyor

Beylerbeyi'nde Otelde Meydana Gelen Yangın Felaketi: Yerden Yanan Mumların Tetiklediği Alevler, Oda ve Eşyaları Kül Ederek Otelde Hasara Yol Açtı

2 Ocak 2024 tarihinde, saat 20:30 sıralarında Beylerbeyi'nde bulunan bir otelde yaşanan yangın, muhtemelen yerde yanan mumların yatak çarşafına temas etmesi sonucu başladı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangın, oda içerisinde bulunan klima, çift kişilik yatak, şilte, koltuk, perde, elektrik tesisatı ve banyonun kapısı ile pencere çerçevesini kül ederek büyük zarara neden oldu. Çıkan duman ve ısıdan dolayı odanın ve otelin duvarları da ciddi şekilde zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor, kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.