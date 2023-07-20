Beylerbeyi’nde sakin Haluk Kurtdemir evinde ölü olarak bulundu

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz Çarşamba günü, saat 18.30 sıralarında, Beylerbeyi’nde sakin 63 yaşındaki Haluk Kurtdemir’in evinde ölü bulunduğunu açıklandı.
Polisin soruşturması sürüyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz Çarşamba günü, saat 18.30 sıralarında, Beylerbeyi’nde sakin 63 yaşındaki Haluk Kurtdemir’in evinde ölü bulunduğunu açıklandı.
Polisin soruşturması sürüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.