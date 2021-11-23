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Beynimiz küçüldü... Nedeni obezite mi

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ABD’de yapılan araştırmaya göre, modern insanın beyin kütlesi son 50 bin yılda yüzde 5’ten fazla küçüldü.
Beynimiz küçüldü... Nedeni obezite mi

Los Angeles Doğa Tarihi Müzesi’nde görevli ABD’li nörobiyolog Jeff Morgan Stibel, modern insanların beyin boyutunda vücudun geri kalanına göre düşüş tespit etti. Bulgular, beynin mutlak boyutunun yüzde 5.4 oranında küçüldüğünü ve modern dönemde insan ensefalizasyonunda önemli düşüşler olduğunu gösterdi. Beyin boyutunun vücudun geri kalanına oranı “ensefalizasyon” olarak niteleniyor.

HOMO SAPiENS’TEN MODERN İNSANA

Stibel, “Brain, Behavior and Evolution” adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırması için “Holosen” devrinden kalan 30 ve “Geç Pleistosen”den kalan 25 “Homo Sapiens” kafatası incelendi. Daha geniş ölçekte karşılaştırma için 16 eski “hominini” örneği de araştırmaya dahil edildi. Hominini, insan ile “pan” cinsinde sınıflandırılan bonobo ve şempanzenin son ortak atasını ve onun soyundan gelenleri kapsayan taksonomik grup olarak tanımlanıyor. Modern insanların incelenmesi için de 1980 ve 1982 arasında ölen 19 kişinin otopsi verileri kullanıldı.

ZEKÂ SEVİYESİNDE DE BELİRGİN DÜŞÜŞ VAR

Son dört milyon yılda insansılarda beyin, vücudun geri kalanına göre orantısız bir şekilde büyümüştü. Ancak son 50 bin yılda insanın beyin kütlesi yüzde 5’ten fazla azaldı. Stibel’a göre bu düşüş büyük ölçüde obezitedeki artışla ilişkili. Buna göre beynin boyutundaki son azalmalar, modern insanın değişen fizyolojisine uyum sağlama anlamına gelebilir. Söz konusu azalmanın bilişsel yetenekler üzerindeki olası etkisi de henüz tam net değil. Ancak Stibel, özellikle dünyanın sanayileşmiş bölgelerinde yaşayan insanların zekâ seviyelerinde son 30 yılda önemli düşüşler meydana geldiğini dikkat çekti. Araştırmacının son bir uyarısı da teknoloji ve sağlık alanındaki ilerlemelerin bu eğilimi tersine çevirmeye yetmeyebileceği oldu.

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