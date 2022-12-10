Beynini kandır mutlu ol

Duygu durumumuz değişkendir ancak çabuk demoralize olan bir yapınız varsa beyninizi kandırıp, eğiterek pozitif bir bakış açısı yakalayabilirsiniz. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, beyin-mutluluk ilişkisini mercek altına aldı ve bu konuda önemli ipuçları verdi. İşte açıklamaları.

Bardağın dolu tarafını görmek iç enerjinizi artırır

Basitçe düşününce olumlu düşünmenin birçok faydasını sayabiliriz. Örneğin, bardağın dolu tarafını görmek diğer bir deyişle daha çok olumluya odaklanmak elbette ki her şeyden önce iç enerjinizi yükseltip, mıotivasyonunuzu artıracaktır. Buna beynimizi kandırmak da denir, olumlama yapmak da… Öncelikle bir nöroloji uzmanı olarak şunu söylemek isterim, beyin “esnek” bir organdır, değiştirilebilir, tamir edilebilir ve güçlendirilebilir. Son yıllarda yapılan araştırmalarla mutluluk, şükran duygusu, sevgi, şefkat ve benzeri durumların nörofizyolojik temelleri daha iyi anlaşılır oldu. Bu ve benzeri duygular beyinde önemli sinir bölgelerini uyarabilir ve gerektiğinde güçlendirilebilir. Yani birtakım yöntem ve ipuçları ile olumlu zihin durumları geliştirmek için beynimizi kandırabiliriz. Fakat bunun nasıl olacağını anlamak için beyinle ilgili bazı gerçekleri anlamaya çalışmalıyız.

Zihin değiştikçe beyin de değişir

Araştırmalar, insanların şükrettiğinde veya benzeri meditasyon uygulamaları yaptıklarında, zihinlerinde genel bir uyarı ve aydınlanma yaşadıklarını gösteriyor. Yani zihinsel aktivitedeki değişiklik beynin sinirsel aktivitesinde de değişiklikler yaratabilir. Başka bir deyişle, zihinden geçenler beyni şekillendirir. Araştırmalarda, rutin olarak beyinlerini çalıştıran kişilerin beyin kortikal kalınlığının daha fazla olduğu görülmüştür. Kortikal kalınlığın fazla olması bir anlamda yaşam doyumu duygusunun da yüksek olması anlamına gelir.

OLUMLU YÖNÜNÜZÜ ARTIRMANIN 10 YOLU

1-Anda kalın

Geçmişe takılıp kalmak ya da gelecekle ilgili hayal kurmak yerine kendinize şimdiye odaklanmayı öğretebilirsiniz. Bu size sakinleşmeniz için zaman verir, daha iyi kararlar almanızı sağlar. Mesela, anda kalmanın en güzel yollarından biri nefesinize odaklanmaktır. Sadece nefes almakla kalmayın, gözlerinizi kapatıp nefesinizi takip ederseniz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Anda olmanın bir diğer yolu da duyulara odaklanmaktır. Çevrenizdeki kokuları, sesleri ve duyularınızla algılayabileceğiniz her şeye karşı dikkatinizi daha çok vererek veya meditasyon yaparak bunu becerebilirsiniz.

2-Mutlu beyin kimyasallarınızı tetikleyin

Pozitif düşünceler yaratmak için vücut hareketlerini kullanabilirsiniz. Mesela, canınız istemese bile gülümseyin, dans edin, yürüyün, dik durun, egzersiz yapın. Unutmayın bu tarz vücut hareketleri mutlu beyin kimyasallarını serbest bırakır ve size kendinizi iyi hissettirir.

3-Kendinizle iyi arkadaş olun

Unutmayın dünyadaki her canlı biriciktir ve siz biricik olduğunuzu kabul ederek işe başlayabilirsiniz. Pozitif olmak içsel bir iştir. Kafanızdaki kişinin size güzel şeyler söylemesine izin verin. Evet en zor olan insanın kendisiyle iletişim kurmasıdır ama inanın en güzel olan da yine odur. İç sesinize kulak verin ve bırakın size güzel şeyler söylesin. İlk başta bunu yapmak size zor gelebilir ama beyninizi kandırabilirseniz o güzel sözleri de zamanla çoğaltabilirsiniz. Eğer kendinizle konuşamıyorsanız, mektuplaşın. İçinizden geçen güzel duyguları yazmak da size kendinizi daha iyi hissettirecektir.

4-Pozitif düşünmek için 12 saniye kuralını deneyin

Bir başarısızlıkla karşılaştıysanız, hayal kırıklığı yaşamış veya üzgünseniz kendinizi iyi hissetmeniz için 12 saniye kuralını kullanmayı deneyin. Bunu yapmak için en az 12 saniye olumlu bir anı, görüntüyü veya ilişkiyi hatırlayın. Beyninizin bu anıyı, görüntüyü veya ilişkiyi iyi bir şey olarak sınıflandırmasının tüm nedenlerini düşünün. Ne zaman stresli hissetseniz veya kendinizi olumsuz bir tarafa yönelmiş bulsanız bunu yapın. Zamanla, beyniniz anın olumsuzluğuna teslim olmak yerine iyi tarafından bakmak için kendini eğitecektir.