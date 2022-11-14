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Beyoğlu'nda patlamanın olduğu yere karanfil bırakıldı

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İstanbul Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi'nde patlamanın meydana geldiği alana vatandaşlar karanfil bıraktı.
Beyoğlu'nda patlamanın olduğu yere karanfil bırakıldı

Beyoğlu'nda dün saat 16.20 sıralarında meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

Sabahın ilk saatlerinde patlamanın olduğu yere gelen vatandaşlar hayatını kaybeden 8 kişinin anısına karanfil bıraktı.

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli , gazetecilere yaptığı açıklamada, hain saldırıyı düzenleyenlerin ülkenin, milletin birliğini, bütünlüğünü hedef almak istediklerini ancak birliği, dirliği, bütünlüğü bozamayacaklarını ifade etti.

Demirelli, "Burada şehit olan 6 vatandaşımızın anısına, Belediye Başkanımızla birlikte karanfil koyduk, onları hem anmak hem de buradan bir mesaj vermek için. Beyoğlu'muzun, Türkiye'nin gözbebeği olan bu caddede yine o canlı, kültürün, sanatın başkenti dediğimiz canlı günlere bir an önce bu olaydan etkilenmeden devam etmek için buradan mesaj vermek istedik" diye konuştu.

"Birliğimize, beraberliğimize yapılan bir saldırıdır"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da hain saldırıyı lanetlediklerini vurguladı.

Yıldız, "İnanıyorum ki birlik beraberlik içerisinde, çok daha güçlü bir dayanışmayla hep birlikte yine yaralarımızı saracak, zor günlerin üstesinden geleceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı konuştuğumuz bu günlerde, istikrara, birliğimize, beraberliğimize yapılan bir saldırıdır" dedi.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Yıldız, esnafı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileteceklerini söyledi.

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