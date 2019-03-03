Beyoğlu'nda yangın ! 4 kişi öldü

İstanbul Beyoğlu Asmalımescit'te bir apartmanda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre dumandan etkilenen 4 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Yangınla ilgili olarak ise kundaklama şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Beyoğlu'nun Asmalı Mescit mahallesi, Şehbender sokaktaki 5 katlı tarihi binanın üst katlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalanları dışarı çıkardı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangında yaralanan 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yangında 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

VALİLİKTEN KUNDAKLAMA AÇIKLAMASI

Öte yandan, İstanbul Valiliği İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı yangınla ilgili kundaklama şüphesi bulunan bir şüphelinin Hatay'da yakalandığını bildirdi.