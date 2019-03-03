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Beyoğlu'nda yangın ! 4 kişi öldü

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İstanbul Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangında kundaklama şüphesi: 1 kişi gözaltında
Beyoğlu'nda yangın ! 4 kişi öldü

İstanbul Beyoğlu Asmalımescit'te bir apartmanda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre dumandan etkilenen 4 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Yangınla ilgili olarak ise kundaklama şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Beyoğlu'nun Asmalı Mescit mahallesi, Şehbender sokaktaki 5 katlı tarihi binanın üst katlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalanları dışarı çıkardı.

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Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangında yaralanan 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yangında 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

VALİLİKTEN KUNDAKLAMA AÇIKLAMASI

Öte yandan, İstanbul Valiliği İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı yangınla ilgili kundaklama şüphesi bulunan bir şüphelinin Hatay'da yakalandığını bildirdi.

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