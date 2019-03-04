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Beyoğlu'ndaki yangında itiraf: 4 arkadaşını yaktı!

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Zanlı, Hatay'da gözaltına alındı...
Beyoğlu'ndaki yangında itiraf: 4 arkadaşını yaktı!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 5 katlı bir binanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. Yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı. Zanlının yangını çıkarttığını kabul ettiği ifade edildi.

Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 4 kişi öldü, 1 kişi yaraladı. Asmalı Mescit Mahallesi Şehbender Sokak'taki 5 katlı tarihi binanın üst katlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 3 kişiyi dışarı çıkardı.

Ağır yaralanan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu görülen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan 2'si yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yanan binada mahsur kalan başka kişilerin olduğu bilgisi üzerine çalışmalarını sürdüren ekipler, 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. 

İtfaiye ekipleri, uzun uğraşının ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı yangınla ilgili bir şüphelinin Hatay'da yakalandığını duyurdu. Şüphelinin Hatay'da gözaltına alındığı belirtildi. 

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı yangına neden olduğu iddiasıyla Hatay'da gözaltına zanlı, İstanbul'a gönderildi.

Olayın şüphelisi olarak aranan Ö.E'nin (26) İstanbul'dan uçakla Hatay'a gittiği bilgisini alan İstanbul İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile irtibata geçti.

Hatay Havaalimanı'nda tedbir alan ekipler, uçaktan inen şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyette ilk ifadesi alınan Ö.E'nin, öldürmek kastıyla olmamakla birlikte yangını çıkardığını kabul ettiği, alevlerin çıkmasının ardından itfaiyeye ihbarda bulunduğunu söylediği ifade edildi.

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