Beyonce: LGBTQ öğrencilerin yanındayız

Beyonce, transların kendi cinsiyetlerine uygun gördükleri tuvaletleri kullanmasını öneren tuvalet yönergenin yürürlükten kaldırılmasının ardından “LGBTQ öğrenciler onları yanında olduğumuzu bilmeliler” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Barack Obama döneminde çıkarılan ve transların kendi cinsiyetlerine uygun gördükleri tuvaletleri kullanmasını öneren tuvalet yönergesini yürürlükten kaldırdı.

ABD’de birçok kişinin ikili cinsiyete göre belirlenmiş tuvaletlerde sorun yaşaması, tacize uğramasının ardından tavsiye niteliği taşıyan yönergenin yasal bir bağlayıcılığı yoktu. Ancak yönerge kamu okullarına tavsiye niteliği taşıyordu.

Pop yıldızı Beyonce resmi Facebook sayfasından “LGBTQ öğrenciler onlara destek olduğumuzu bilmeliler, #protecttransyouth hashtagi ile destek verelim” diyerek Gey, Lezbiyen ve Heteroseksüel Eğitim Ağı’nın (GLSEN) dayanışma kampanyasını paylaştı.

GLSEN sözcüsü Dr Eliza Byard, The Huffingron Post’a yaptığı açıklamada, Beyonce’nin desteğini almaktan çok mutlu olduklarını dile getirdi:

“Biz çok heyecanlandık. Beyonce’nin desteği bu zor zamanlarda GLSEN’in dayanışma kampanyasına katılarak trans gençler için umut oldu.”