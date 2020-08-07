  • BIST .992
  • Altın 486,838
  • Dolar 7,3321
  • Euro 8,6711
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 993 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,9 kişi taburcu edildi

Beyrut'taki Patlamaya Sebep Olan Geminin Rus Sahibi Güney Kıbrıs'ta Sorguya Alındı

» »
2 bin 700 ton amonyum nitratı taşıyan geminin Rus sahibi bugün Güney Kıbrıs'ta sorguya alındı.
Beyrut'taki Patlamaya Sebep Olan Geminin Rus Sahibi Güney Kıbrıs'ta Sorguya Alındı

Beyrut'ta salı günü gerçekleşen patlamaya sebep olan 2 bin 700 ton amonyum nitratı taşıyan geminin Rus sahibi bugün Güney Kıbrıs'ta sorguya alındı.

Rum haber kaynakları, Beyrut limanına demirleyen "Rhosus" gemisinin sahibj Rus işadamı Igor Grechushkin'in bugün Lübnan İnterpolünün talebi üzerine Limasol'da tespit edilerek, sorguya alındığını bildirdi.

Habere göre, Rus işadamı işbirliği göstererek, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Rus işadamının yanıtlarının Lübnan polisine iletileceği vurgulandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski Polis Silahla Av Köpeğini Vurdu06 Ağustos 2020 Perşembe 14:25
  • Güney Kıbrıs’ta Otellerin Doluluk Oranı Ortalama %25 olarak açıklandı.06 Ağustos 2020 Perşembe 13:50
  • Rum Yönetimi Aleyhinde Dava Açan Yunanlar İçin Teminat Zorunluluğu Kararı Alındı06 Ağustos 2020 Perşembe 13:35
  • Güney Kıbrıs İrlanda’nın “Yeşil Seyahat Listesinden” Çıkarıldı06 Ağustos 2020 Perşembe 12:42
  • Tatar’ın Ankara ve İstanbul Ziyareti İle Arıklı ve Ataoğlu’nun Temasları Rum Basınında06 Ağustos 2020 Perşembe 12:25
  • Güney Kıbrıs İle İsrail Arasında “Isaı” Yatağı İçin Yapılan Görüşmeler İlerliyor06 Ağustos 2020 Perşembe 12:04
  • Dimitriadis, Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı’nın Mallarıyla İlgili Davayı Değerlendirdi06 Ağustos 2020 Perşembe 12:01
  • Güney kıbrıs korona salgınında “dönüm noktasında”06 Ağustos 2020 Perşembe 11:26
  • Hristodulidis: “Akdeniz'de ABD'den boşalan güç boşluğunu AB doldurmalı”06 Ağustos 2020 Perşembe 09:21
  • Güney Kıbrıs’ta 15 yeni vaka!05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti