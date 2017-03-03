Beytüşşebap Belediyesi'ne kayyım atandı

Görevlendirme sonrası bugün sabah saatlerinde belediye binasına gelen polis, önlem olarak belediye binasında arama yaptı

Görevden alınan DBP'li Beytüşşebap Belediye Başkanı Nurettin Ataman'ın yerine, İlçe Kaymakamı Murat Şener kayyım olarak atandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında DBP'li Beytüşşebap Belediye Başkanı Nurettin Ataman, 2 Mart tarihinde gözaltanı alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, eski başkan Ataman'ın emniyetteki sorgusu sürerken, İçişleri Bakanlığı tarafından İlçe Kaymakamı Murat Şener, Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildi.

Görevlendirme sonrası bugün sabah saatlerinde belediye binasına gelen polis, önlem olarak belediye binasında arama yaptı.