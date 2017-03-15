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Biberon seçerken dikkat!

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Biberon seçerken dikkat!
Özellikle ilk 6 hafta bebeklerin doğal emme hareketini öğrenebilmesi için biberonla tanıştırılmaması önerilir. Ama çocuğunuz emmiyorsa ve biberon kullanmak zorundaysanız, seçim yaparken dikkatli olmalısınız.

Bir bebeği doğduğu andan itibaren emzirmek en sağlıklı yoldur. Hatta uzmanlar ilk 6 hafta bebeklerin doğal emme hareketini öğrenebilmesi için biberonla tanıştırılmaması gerektiğini söylüyor. Lakin bebek emmeyi reddediyorsa ve biberon kullanmak zorundaysanız, seçim yaparken dikkatli olmalısınız.

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Bebekler anne memesini emerken meme ucunu dilleri ve damakları arasına sıkıştırır ve dilleriyle dalgaya benzer peristaltik bir hareket uygulayarak memedeki sütü çıkarırlar. Standart biberonlar bebeklerin bu doğal emme hareketini emzik üzerinde uygulamalarına izin vermez. Bu durumda bebekler biberonu kabul etmez; kabul ederse de, memede uyguladığından farklı bir beslenme tekniği geliştirir ve yeniden memede doğal emme hareketini uygulamak istemeyebilir. Bu duruma meme başı şaşkınlığı denir. Biberon kullanırken emzirmeye devam edebilmeniz için bebeğinizin dalgaya benzer peristaltik dil hareketini uygulayabileceği bir biberon seçmelisiniz.

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Bebeklerin anne memesinde uygulamış olduğu dalgaya benzer peristaltik emme hareketini uygulamalarına olanak tanıyan Lansinoh Momma Biberon ve NaturalWave Biberon Emziği, bebeklerin var olan emme düzenlerini korumalarını desteklemektedir. Konu ile açıklama yapan Lansinoh Marka Müdürü Gamze Ertaş “Türkiye'deki anneler bebeklerini daha uzun emzirme konusunda oldukça hevesli. Fakat annelerin en büyük endişelerinden biri bebeklerinin biberonla tanıştıktan sonra emmeden uzaklaşması. Biberon kullanımı birçok anne için kaçınılmaz. Tam bu noktada annelerin endişelerini gideren, bebeklerin annelerini daha uzun süre emmesini destekleyen Lansinoh Momma Biberon ve NaturalWave Biberon Emziği geliştirildi. Özel emzik yapısı bebeklerin doğal emme hareketini destekliyor*, böylece bebekler biberonu kolay kabul ediyor ve anne ile bir araya geldiğinde emmeye devam edebiliyor. Ayrıca bebeklerin doğal emme hareketinin desteklenmesi onların çene, yüz ve ağız gelişimlerinin sağlıklı devam edebilmesi için de önem teşkil ediyor” diyor.

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