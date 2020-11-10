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''Bıçağı boğazına dayayıp,Bana 30 bin Dolar para vereceksin. Yoksa seni de, bebeğini de, eşini de öldürürüm” demişti

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''Bıçağı boğazına dayayıp,Bana 30 bin Dolar para vereceksin. Yoksa seni de, bebeğini de, eşini de öldürürüm” demişti
''Bıçağı boğazına dayayıp,Bana 30 bin Dolar para vereceksin. Yoksa seni de, bebeğini de, eşini de öldürürüm” demişti

Girne’de meydana gelen zorla adam kaçırma suçu başta olmak üzere birçok suçlamayla tutuklanan Aleksandr Kamenskıkh dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Adnan Kardeşler, Aleksandr Kamenskıkh’in 08.11.2020 tarihinde Arapköy'demeydana gelen "Zorla İnsan Kaçırma”, “Çalmak Niyeti ile Tehditle Mal İsteme”, “Kanunsuz Bıçak Tasarrufu”, “Korkutmak Maksadı ile Bıçak Taşıma”ve “KKTC’deİkamet İzinsiz Bulunmak" suçlarından tutuklandığını söyledi.

Kardeşler, 08.11.2020 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Arapköy’de Chelsey Villaları isimli site içerinde aynı yerde sakin Alexsandr Kamenskıkh’in tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup korkutmak maksadı ile taşıdığı toplam uzunluğu 20 santim ağız uzunluğu 9 santim olan kanunsuz bıçağı yine aynı yerde sakin ve komşusu olan Vsevolod Kasatkın'in boğazına dayayıp rızası hilafında ikametgahına zorla götürdükten sonra, aynı ikametgah içerisinde tasarruflarındaki bıçağı gösterdikten sonra ona hitaben "Bana 30 bin Dolar para vereceksin. Yoksa hepinizi öldürürüm, senide, bebeğini de, eşini de öldürürüm” sözlerini söyleyip çalmak niyeti ile tehditle para temin etmek suçunu işlediğini aktardı.

Kardeşler, zanlının 9.11.2020 tarihinde Chelsey Villaları içerisinde tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada müştekinin tarif etmiş olduğu bıçağınbulunarak emare alındığını açıkladı. Kardeşler, muhaceret kontrolündeise zanlının adaya 04.12.2019 tarihinde 15 günlük turist vizesi ile giriş yaptığını ve 19.12.2019 tarihinden beri KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Kardeşler, soruşturmanın yeni başladığını, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu, Chelsey Villalarının içerisinde kontrol edilmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ve zanlının ikametgahında arama yapılması gerektiğini belirterek, 3 gün süre ile tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

 

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