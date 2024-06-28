Bıçak çekerek tehdit etti... Üniversite öğrencisi tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da kız arkadaşıyla gezmeye gittiği gerekçesiyle Ş.Ş. isimli kadını bıçakla tehdit eden M.Y.D., 'Şiddet Tehdidi, Korkutmak Amacıyla Silah Taşıma, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Sarhoşken Silah Bulundurma ve Sarhoşluk' suçlarından tekrar mahkemeye çıkarıldı

Polis memuru Kadir Çetin mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru Kadir Çetin, 26.06.2024 tarihinde saat 00:40'da Lefkoşa'da sakin zanlının bir apartmanın merdiven boşluğunda, Ö.A. isimli kadının, arkadaşı olan Ş.Ş. isimli kadın ile birlikte sürekli gezmeye gittiği gerekçesi ile tartıştığı sırada, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen ekmek bıçağını Ş.Ş.’nin boğazına, dayayarak kendisine hitaben "Bu kızı bir daha dışarı çıkarırsan seni öldürürüm" demek sureti ile şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, olay yeri çevresinde yapılan aramada emare bıçağın tespit edilemediğini ve zanlıya yapılan alkol testinde 100 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 70 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 500 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.