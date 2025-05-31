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Bıçak darbesinden çantası sayesinde kurtuldu: Zanlı 2 gün tutuklu kalacak

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Lefkoşa'da meydana gelen olayda, kardeşinin suç işlemesine sebep olduğunu gerekçe göstererek, kadını bıçaklamaya çalışmakla itham edilen zanlı Zeynel Demir, 2 gün tutuklu kalacak.
Bıçak darbesinden çantası sayesinde kurtuldu: Zanlı 2 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen “Katle Teşebbüs, korkutmak Maksadıyla Silah Taşıma, Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Kasti Hasar” suçlarından itham edilen zanlı Zeynel Demir mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emre Yel olayla ilgili bulguları aktararak, 30 Mayıs 2025 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Lefkoşa Çağlayan’da Şehit Albay Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde faaliyet gösteren Özmep Market karşısında Lefkoşa’da zanlı Zeynel Demir’in kardeşinin suç işlemesine sebep olduğu iddiasıyla Lefkoşa'da sakin G.K isimli kadının karın kısmına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen siyah renk metal sivri uçlu bıçağı bir kez sokmaya çalışıp katle teşebbüs ettiği bir sırada kadının bıçak darbesini engellemek için tasarrufundaki “To te bag” yazılı markasız siyah renk çantasını karnının önünde tutmasına müteakip bahse konu bıçağı bir kez sokmak sureti ile çantanın delinmesine sebep olarak 500 TL kasti hasara uğrattığını mahkemeye aktardı.

Polis olayda G.K isimli kadının herhangi bir şekilde yaralanmadığını belirtti.

Yel, yapılan şikâyet üzerine zanlı Zeynel Demir’in mahkeme emri gereği tutuklandığını olayla ilgili gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Meselenin ciddi bir mesele olduğunu alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiği ayrıca bölgede bulunan kamera görüntülerinin inceleneceğini belirten Yel, soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet zanlını soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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