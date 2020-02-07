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'Bıçak parası' aldığı iddia edilen profesör gözaltında

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Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edeceği hastalardan "bıçak parası" aldığı iddiasıyla yargılanması devam eden profesör, aynı konuda hakkındaki suçlama nedeniyle gözaltına alındı
'Bıçak parası' aldığı iddia edilen profesör gözaltında

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "icbar suretiyle irtikap" suçunu işlediği iddiasıyla hakkında dava açılan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanması devam eden profesör O.B. hakkında, aynı konuda yeni bir şikayette bulunuldu.

Şikayet üzerine başlatılan yeni soruşturma kapsamında profesör O.B, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, görev yaptığı hastanedeki odasında gözaltına alındı.

O.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor 

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