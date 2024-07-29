  • BIST 10835.31
  • Altın 2540.29
  • Dolar 33.0053
  • Euro 35.7696
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİsrail'in olası saldırısına karşı Beyrut Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı

Bıçakla adam yaralayan kişi cinayete teşebbüsten yakalandı

» »
Limasol’da iki kişiye bıçakla saldırıp, yaralayan bir kişi cinayet girişimi suçlamasıyla tutuklandı.
Bıçakla adam yaralayan kişi cinayete teşebbüsten yakalandı

Alithia ve diğer gazeteler, 32 yaşındaki bir kişinin cumartesi saat 04.00 sularında Limasol’da 33 ve 25 yaşlarındaki iki kişiye bıçakla saldırarak, yaraladığını yazdı.

Habere göre, sırtına aldığı bıçak yarasıyla hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki kişi ameliyat edildikten sonra yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlandı. Olay yerinden kaçmayı başaran 25 yaşındaki kişi ise daha sonra gittiği hastanede ameliyat edildi.

Cinayete teşebbüs suçlamasıyla aranan saldırgan ise dün ihbar üzerine yakalandığı ve saldırı aleti bıçağın da tasarrufunda bulunduğu kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hristodulidis: Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin zamanı geldi25 Temmuz 2024 Perşembe 15:19
  • Hristodulidis: RMMO’yla gurur duyuyorum25 Temmuz 2024 Perşembe 14:52
  • Hhristodoulides savunma harcamalarını artırma taahhüdünü yeniledi25 Temmuz 2024 Perşembe 14:51
  • Viral hastalıklar ve Kovid'de artış24 Temmuz 2024 Çarşamba 13:23
  • İşçiler arasında kavga: Başına keserle vurdu24 Temmuz 2024 Çarşamba 12:03
  • Yunan Sözcü: Yunan hükümeti, Kıbrıs sorununa ilişkin tam plan bekliyor24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:41
  • Otel havuzuna dökülen sıvılar 26 kişiyi hastanelik etti23 Temmuz 2024 Salı 14:58
  • Hristodulidis’e göre Erdoğan’ın sözleri “iç siyasete yönelik”23 Temmuz 2024 Salı 14:53
  • Güney'de aşırı sıcaklar nedeniyle bir ölüm daha!22 Temmuz 2024 Pazartesi 13:16
  • İngiltere sessizliğini bozdu!22 Temmuz 2024 Pazartesi 11:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti